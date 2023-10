„Herborn-steht-auf“-Anführer: Verleumdung bestätigt

In Herborn rief die Gruppe „Herborn steht auf“ regelmäßig zu Protestkundgebungen auf. Einen Tag nach einer solchen Demonstration am 14. März 2022 stellte der Hauptorganisator Thomas Espey, der an diesem Tag allerdings nicht als Versammlungsleiter agierte, ein Video ins Internet, für das er wegen Verleumdung zu einer Geldstrafe von 50 mal 50 Euro verurteilt wurde. Das erstinstanzliche Urteil aus Dillenburg wurde beim Landgericht Limburg bestätigt.