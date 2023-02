Herborn sucht Fahrer für den Bürgerbus

Herborn. Der Bürgerbus soll mithelfen, dass vor allem ältere Bürger aus allen Stadtteilen mobil bleiben, ohne ihr eigenes Fahrzeug benutzen zu müssen. Denn das Angebot an Geschäften, Ärzten und Apotheken sei für viele ältere Menschen oder in der Mobilität eingeschränkte Personen oft nur unter großen Schwierigkeiten zu erreichen, erläutert die Stadt in einer Pressemitteilung. Für den regelmäßigen Busfahrdienst in Herborn mit allen Stadtteilen sucht die Stadtverwaltung noch weitere ehrenamtliche Fahrer. Sie müssen mindestens 21 Jahre alt sein und den EU-Kartenführerschein der Führerscheinklasse B besitzen.