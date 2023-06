Herborn: Ulrich Engenhardt ist neuer CBO bei Rittal

„Wir sind dankbar, dass wir mit Ulrich Engenhardt einen ausgewiesenen Top-Manager mit großer Expertise im Aufbau und der internationalen Ausrichtung von Business Units gefunden haben“, sagt Markus Asch, CEO Rittal International und Rittal Software Systems: „Mit den Business Units Industrie, IT, Energy & Power, Cooling und Service sind wir weltweit nah an den Märkten und Kunden, um ihnen spezifisch je nach Anforderung in den jeweiligen Branchen bestmöglich dienen zu können.“