Herborn und Ballersbach trauern um Peter Stoll

Am 11. Oktober 1936 in Bremerhaven geboren, kam Peter Stoll schon als kleiner Junge mit seinen Eltern nach Herborn. Nach der Schulzeit und dem Studium der Elektro- und Nachrichtentechnik ereilte ihn, den Diplomingenieur, dann aus der Familie der Ruf, der seine Berufung werden sollte: 1970 stieg er als Assistent in die Bärenbräu ein, lernte an der „Brauer-Uni“ in Weihenstephan die Kunst des Bierbrauens und wurde zwei Jahre später zum Geschäftsführer berufen. Unter seiner Ägide legte die Bärenbräu eine beachtliche Entwicklung hin: Die Brauerei am Fuß der Herborner Alsbach wurde für Jahrzehnte auch dank neuer Sorten und innovativer Braumeister die Nummer 1 an der Dill, erschloss sich aber auch Märkte jenseits der Region.