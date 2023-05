Herborn verschickt Abrechnungen für städtische Straßen

Herborn. In diesen Tagen verschickt die Stadt Herborn im Zusammenhang mit den wiederkehrenden Straßenbeiträgen die Bescheide zur Endabrechnung der Bauprogramme aus den Jahren 2019 bis 2021. Dies gilt für die Abrechnungsgebiete Herborn-Kernstadt und Herborn-Seelbach. Das teilt der Fachdienst Stadtentwicklung und Planung in einer Presseerklärung mit. Zu einem späteren Zeitpunkt erhalten Eigentümer in dem Abrechnungsgebiet Herborn-Kernstadt Bescheide für das neue Bauprogramm 2022 bis 2023 und die Eigentümer in dem Abrechnungsgebiet Herborn-Seelbach Bescheide für das neue Bauprogramm 2022 bis 2024.