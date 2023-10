Herborner Christen eröffnen ihr „Open House“

Herborn. Der Verein „Christliches Zentrum Herborn“ hat nun die Türen des neu gestalteten „Open House“ in der Kaiserstraße 1–3 in Herborn geöffnet. Dies ist ein Ort, an dem nach Angaben des Vereins jeder willkommen ist und sich wie zu Hause fühlen darf. „Unser Ziel war und ist es, ein Wohnzimmer im XXL-Format zu gestalten, in dem man sich freitagabends treffen kann, um Gemeinschaft zu haben, Spiele zu spielen, miteinander zu beten und, und, und“, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Egal, ob am großen Esstisch, in der Lounge-Ecke oder am Kicker: Überall sollen Wertschätzung, Annahme und Respekt ganz großgeschrieben und gelebt werden. Es werden Softgetränke und heiße Getränke auf Spendenbasis zur Verfügung gestellt. Das „Open House“ wird ab sofort jeden ersten und dritten Freitag im Monat ab 19 Uhr geöffnet sein.