Herborner FriedWald gesperrt

Herborn-Merkenbach. Die anhaltende Trockenheit in den letzten Jahren hat an den Buchen im FriedWald Herborn bereits vereinzelt Schäden verursacht, Die Trockenheit der letzten Wochen hat die Schäden weiter voranschreiten lassen. Dies hat die Stadt Herborn dazu veranlasst das gesamte Waldgebiet um den Andachtsplatz im FriedWald abzusperren, bis dort die Baumpflegearbeiten zur Wiederherstellung der Verkehrssicherung durchgeführt wurden. Besucher des Friedwaldes und Spaziergänger werden gebeten, die Absperrungen zu beachten und den FriedWald zum eigenen Schutz nicht zu betreten. Die Arbeiten sollen umgehend ausgeführt werden. Durch die Abarbeitung der Sturmschäden in der letzten Woche, kann es jedoch zu Verzögerungen kommen.