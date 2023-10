Herborner Kantorei erfüllt die Stadtkirche mit Klang

Im zweiten Satz (Psalm 23, „Der Herr ist mein Hirte“) habe der 14-jährige Eugen Hüssy mit der Klarheit und Ruhe seines Gesangs berührt, berichtet Mona Debus von der Kantorei. „Bernstein kontrastiert diesen so anrührenden Psalm mit einer rhythmisch-akzentuierten Vertonung von Psalm 2, 1-4 ‚Warum toben die Heiden‘, dessen aufgewühlte Stimmung schließlich mit einer Reminiszenz an den lyrischen Beginn zur Ruhe kommt“, so Debus weiter..