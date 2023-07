Herborner „KulturScheune“ geht in die 20. Spielzeit

Auch einige Herborn-Premieren haben die KuSch-Macher im Angebot: So beispielsweise den Berliner Kabarettisten Andreas Rebers, der am Donnerstag, 27. Juli, mit seinem Programm „rein geschäftlich“ erstmals in die KuSch kommt. Ebenfalls zum ersten Mal in der Au zu Gast sein werden auch Comedian Michl Müller, der selbsternannte fränkische „Dreggsagg (Donnerstag, 10. August), das bekannte Bonner Impro-Theater „Springmaus“ (Freitag, 3. November) sowie Kult-Kabarettist Urban Priol, dessen Auftritt am Freitag, 27. Oktober, jedoch bereits ausverkauft ist.