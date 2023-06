Herborner „KulturScheune“ plant das Jubiläum im nächsten Jahr

So ist am eigentlichen Eröffnungstag des Hauses am 24. September eine offizielle Feierstunde geplant, ehe es vier große Künstler-Galas geben wird, an denen zwölf bis 15 Künstler pro Abend auftreten werden. Den Auftakt macht die wohl größte Varieté-Show Deutschlands, ehe die besten Preisträger aus 16 Jahren „Schlumpeweck“ in Herborn gastieren. Später kommen verschiedene „Freunde des Hauses“ in die KuSch, ehe die besten Artisten der verschiedenen Absolventen-Shows den Weg zurück nach Herborn finden. Tickets sind ein Jahr vorab, also ab 24. September, erhältlich.