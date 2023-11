Herborner Martinimarkt am 12. und 13. November Krammarkt, verkaufsoffener Sonntag und Vergnügungspark

Martinimarkt: Mit Weltneuheiten in Sachen Haushaltsgeräten kann man immer noch seine Kundschaft finden. Vorausgesetzt man ist wie dieser fliegende Händler nicht auf den Mund gefallen (Archiv).

Rund 100 Verkaufsstände und Einzelhandelsgeschäfte bieten ihre Waren am Sonntag und Montag an. Karussels und andere Fahrgeschäfte drehen sich schon am Freitag und Samstag.