Herborner Wäller wandern nach Donsbach

Herborn. Der Westerwaldverein Herborn lädt für Sonntag, 2. April, zu einer Wanderung zu den Bienenstöcken von Andreas Kämpfer in Donsbach ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Schießplatz in Herborn. In Fahrgemeinschaften geht es zum Parkplatz des Wildparks Donsbach, wo die Wanderung um 10.30 Uhr beginnt. An der Wanderung sollten keine Personen teilnehmen, die allergisch auf Bienenstiche reagieren. Ein Kopfschleier wird gestellt. Der Imker empfiehlt, sich eine Sonnen- oder Fischermütze als Abstandshalter mitzubringen, sowie ein paar Handschuhe. Der Rückweg führt über den Kornberg zurück zum Parkplatz. Die Wanderstrecke beträgt circa zehn Kilometer, Verpflegung ist selbst mitzubringen. Um Anmeldung bis zum 30 März unter Telefon 0157-73325001 oder 0171-1115882 wird gebeten.