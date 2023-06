Herborner Weinfest startet am 28. Juni

Musikalische Unterhaltung ist dann am Freitag, 30. Juni, und Samstag, 1. Juli, garantiert. Am Freitag will Stammgast Dirk Kessler die Massen mobilisieren. Am Samstag will dann die Band „Tonic“ für Stimmung sorgen. Die Partyband mit Frontfrau Moji Ajiboshin bringt aktuelle Hits und ältere Stücke auf die Bühne. Auf Text-Screens laufen die Song-Texte und jeder kann mitsingen.