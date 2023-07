Herborns Grüne feiern ihren 40. Geburtstag

Nach einem Rückblick in die Geschichte des Stadtverbandes gab Tarek Al-Wazir in seinem Grußwort vor allem einen Ausblick auf die Zukunft der hessischen Grünen. Im Oktober stehen die Landtagswahlen an und die Partei hofft, den ersten grünen hessischen Ministerpräsidenten stellen zu können. Al-Wazir warb in seiner Rede für den Zusammenhalt der Gesellschaft und die „Wichtigkeit des täglichen Einsatzes für die Demokratie gegen rechtsradikale Tendenzen“. Insbesondere hob er das Engagement der ehrenamtlichen kommunalpolitischen Arbeit aller demokratischen Parteien hervor.