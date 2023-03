Herborns Schlaraffenreych „Ob der Dill” feiert 75. Geburtstag

Nicht zuletzt, weil sie Engagements in anderen Städten erhielten, nahmen die Künstler das Spiel mit, suchten weitere Mitstreiter und gründeten neue Schlaraffenvereine, unter ihresgleichen Reych genannt. Von Prag und Berlin aus breitete sich die Schlaraffia über Deutschland, Österreich und die Schweiz aus, später auch nach Nord-, Mittel- und Südamerika. Inzwischen gibt es rund um den Globus rund 260 Reyche mit rund 8800 Mitgliedern, auch in Bangkok in Thailand, Perth in Australien, Mexico City sowie je vier Reyche in Brasilien und Südafrika.