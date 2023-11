Hier erinnert der Lahn-Dill-Kreis an die Reichspogromnacht

In Herborn lädt Stadtverordnetenvorsteher Jörg Michael Müller (CDU) am 9. November um 18.30 Uhr zu einer Gedenkstunde ein. Sie findet am Holocaust-Mahnmal in der Walther-Rathenau-Straße statt. Unbekannte hatten dieses kürzlich mit dem Wort „Hitler“ beschmiert. Bereits vor einem Jahr waren an gleicher Stelle Hakenkreuz-Schmierereien aufgetaucht. „Das Gegenwärtige, auch die aktuelle Situation in Israel, zwingt uns, aus unserer Vergangenheit zu lernen und demokratische Werte zu betonen“, schreibt Müller.