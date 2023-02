Hilfen für psychisch kranke Kinder und Jugendliche in Herborn

HERBORN. In akuten psychischen Krisen ist ein stationärer Aufenthalt in einer kinder- und jugendpsychiatrischen Klinik notwendig und sinnvoll. Mit einer stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung bietet "Vitos Behandlung Zuhause Herborn" nun auch Minderjährigen eine Therapie an, die ansonsten stationär in der Klinik behandelt werden müssten.