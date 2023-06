Hobbyturnier in Merkenbach

Herborn-Merkenbach. Der FC „Wacker“ Merkenbach lädt für kommenden Samstag, 24. Juni, zum Hobby-Fußballturnier ein. Gekickt wird ab 10 Uhr auf dem Rasenplatz mit voraussichtlich zwölf Teams, die in zwei Gruppen (jeweils jeder gegen jeden) die Finalteilnehmer ausspielen. Die Spielzeit von einmal zehn Minuten wurde bei der hohen Anzahl von Spielen je Team bewusst etwas kürzer gehalten und die Mannschaften laufen mit sechs Feldspielern plus Torwart auf. Die Regelung zur Begrenzung der Anzahl von aktiven Vereinskickern ist aufgehoben und geschlechtermäßig gemischte Teams sind willkommen. Das Gewinnerteam erhält den Körbchenpokal. Für Speisen und Getränke ist am Samstag reichlich gesorgt.