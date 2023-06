Immer ein Faible für Theater und Musical gehabt

Herborn. Renate Orth, Spross der Herborner Möbeldynastie Meckel & Nix, bekam schon als Kind beigebracht, dass nur ein Geschäftsmann als Ehepartner in Frage kommt. Und so heiratete die Tochter von Georg Nix 1955 eben einen solchen, Gerhard Orth. Mit ihm führte sie fortan das Möbelhaus Orth in der Hauptstraße 88. Nachdem dem Tod ihres Mannes 1982 führte Renate Orth das Geschäft bis zur Schließung im Jahr 2002 weiter,