Herborn-Hörbach. Der Blutspendedienst des DRK bietet am Freitag. 25. August, in Hörbach einen Blutspendetermin an. DRK-Helfer halten sich dazu von 15.45 bis 19.45 Uhr in der Mehrzweckhalle, Schmalbachstraße 1, bereit. Für eine Blutspende ist eine Reservierung auf www.blutspende. de/termine erforderlich.