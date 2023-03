In Hörbach soll ein medizinisches Zentrum entstehen

Genau 10.094 Quadratmeter groß ist das Flurstück 347/2 "Im Froschpfuhl" in der Gemarkung Hörbach. Der Käufer will dort ein medizinisches Zentrum in Modulbauweise errichten. Nach dem Erwerb der Fläche hat er drei Jahre Zeit, das Projekt zu starten. (© Christoph Weber)