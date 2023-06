In vielen Merkenbachern steckt ein Bücherwurm

Herborn-Merkenbach. Der neue Bücherschrank in Merkenbach wird rege in Anspruch genommen. Das sieht vor allem auch der Ortsbeirat gern. „Mit Freude dürfen wir feststellen, dass der gut sortierte Bücherschrank sehr gut genutzt wird und ein reger Bücheraustausch stattfindet. Wir möchten uns ebenso für die positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung bedanken“, erklärt Ortsvorsteher Dieter Freitag im Namen des Gremiums in einer Pressemitteilung.