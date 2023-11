Info-Tag der Johann-von-Nassau-Schule

Dillenburg. Die Johann-von-Nassau-Schule, Haupt- und Realschule in Dillenburg, lädt für Samstag, 18. November, zu einem Infotag ein. Jeweils um 10, 11 und 12 Uhr, gibt es in der Glashalle eine Willkommensveranstaltung mit einem halbstündigen Programm mit Informationen, Musik- und Schülerdarbietungen. Im Anschluss starten geführte Touren durch die Schule. In der Mensa werden Speisen und Getränke angeboten. Für Kleinkinder gibt es in der Besichtigungszeit eine Kinderbetreuung.