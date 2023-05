Infos zum Bürgergeld

Herborn. Die SPD Herborn lädt für Dienstag, 6. Juni, zu einem Infoabend zum Thema „Das Bürgergeld in der Praxis“ ein. Beginn ist um 19 Uhr im Haus der Vereine (Mühlbach 5 - 7 ) in Herborn. Das neue Bürgergeld ist seit Beginn des Jahres in Kraft. Zu Fragen wie „Welche konkreten Verbesserungen gibt es?“, „was hat sich für Bezieher des Bürgergeldes beziehungsweise für die Mitarbeiter des JobCenters geändert?“ soll mit Sebastian Kleist vom Vorstand des kommunalen JobCenters Lahn-Dill, diskutiert werden.