Internet-AG für Senioren vor dem Neustart

Die Gymnasiasten kümmern sich ehrenamtlich um Fragen der Senioren zur Einrichtung eines Facebook-Accounts, zur Bildbearbeitung am Computer oder zum Einkauf mithilfe des Computers. Selbstverständlich können sich Senioren von den Jugendlichen auch die Funktionen ihres Smartphones erklären lassen. Anmeldungen für den neuen Block der AG „Internet für Senioren“, der am 6. März startet und voraussichtlich am 10. Mai kommenden Jahres endet, sind bis zum 7. Februar möglich.