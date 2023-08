Ist der frühere Bewohner der Vitos Herborn zurechnungsfähig?

Ein über einen längeren Zeitraum in der Herborner Vitos untergebrachter, heute 21-jähriger Mann muss sich am Landgericht Limburg wegen Brandstiftung und zweier Fälle sexuellen Handlungen verantworten. Bei dem Prozess wird am zweiten und möglicherweise auch letzten Verhandlungstag die Zurechnungsfähigkeit des gebürtigen Mannheimers eine wichtige Rolle bei der Strafzumessung spielen.