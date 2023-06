Jugendliche Kicker führen in Herborn zur Bahnstreckensperrung

Herborn. Vollsperrung der Bahnstrecke im Dilltal am Mittwochabend: Nach Angaben der Bundespolizeiinspektion in Kassel haben drei Jugendliche um kurz vor 19 Uhr am Herborner Bahnhof auf den Gleisen Fußball gespielt – und damit eine ganze Reihe von Zugverspätungen ausgelöst.