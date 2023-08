Kampfpilot wird über Herborn abgeschossen

Es ist nur eine kleine Episode - eine von zahllosen in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs, die sich im Dillgebiet abspielen. An einem anderen Tag ist es nicht der Pilot aus Wien, der blutgetränkt am Boden liegt, sondern der Amerikaner oder der Brite. Oder die Familie aus Niederscheld, Haiger oder Gusternhain. Oder die Zwangsarbeiter, die das Pech haben, in einem Gebäude untergebracht zu sein, das neben den strategischen Zielen der Bomben liegt.