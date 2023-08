Karin Schmid sagt dem alten Dillkreis Tschüss

Herborn/Haiger. Karin Schmid, die langjährige Pfarrerin für Bildung, wechselt von der Dill nach Darmstadt-Dieburg zum Evangelischen Kirchspiel Otzberg im vorderen Odenwald. Als Pfarrerin wird sie dort in der Gemeinde arbeiten. Am Sonntag, 27. August, wird Schmid um 18 Uhr in einem Iona-Gottesdienst in der Auferstehungskirche Langenaubach von Dekan Andree Best verabschiedet werden, berichtet das Evangelische Dekanat an der Dill in einer Pressemitteilung. .