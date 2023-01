Karten für die Prunksitzung kaufen

Herborn-Burg. Der Kartenvorverkauf für die Prunksitzung des Gesangvereins Gutenberg Burg findet am Samstag, 28. Januar, zwischen 11 und 12 Uhr im Alten Rathaus Burg statt. Sollte es noch Restkarten geben, können diese ab Montag, 30. Januar, bei der Buchhandlung Baumann in Herborn erworben werden. Der Eintrittspreis beträgt 13 Euro. Die Prunksitzung mit buntem Programm und Livemusik findet am Samstag, 11. Februar, um 20.11 Uhr im Bürgerhaus Burg statt. Der Kinderfasching folgt am 19. Februar (Sonntag) um 15.11 Uhr. Hier kostet der Eintritt zwei Euro für Kinder und 3,50 Euro für Erwachsene. Es wird ein buntes Programm mit viel Spaß und Spielen geboten.