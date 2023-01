Kartenvorverkauf für die Prunksitzung startet

Herborn. Der Herborner Karnevalverein lädt für die diesjährige Prunksitzung am am Samstag, 18. Februar, im Festsaal der Vitos-Klinik in Herborn ein. Einlass ist ab 19.11 Uhr und Beginn um 20.11 Uhr. Der Kartenvorverkauf findet ab Mittwoch, 1. Februar, bis einschließlich 17. Februar beim Stadtmarketing Herborn zu den Öffnungszeiten statt. Restkarten können an der Abendkasse erworben werden. Der Preis für eine Karte beträgt wie jedes Jahr elf Euro. Am Rosenmontag ist der Karnevalverein mit Garden und Elferrätern in der Herborner Innenstadt unterwegs und stürmt um 11:11 Uhr das Rathaus. Dort treten alle Garden mit ihren neuen Tänzen auf.