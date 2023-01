Keltischer Abend mit Whisky-Tasting

Herborn-Seelbach. Das evangelische Dekanat an der Dill lädt für Samstag, 21. Januar, zu einem Keltischen Abend ein. Beginn ist um 17 Uhr in der Kirche. Gemeinsam mit Dekanatskantorin Andrea Zerbe stellt Pfarrerin Karin Schmid Lieder der schottischen IONA-Community vor. Um 18 Uhr wird ein IONA-Gottesdienst gefeiert. Wer mag, bleibt nach dem Gottesdienst noch eine Weile in der Kirche: um 19 Uhr startet ein Whisky-Tasting, es werden Geschichten aus Schottland erzählt und ein paar Bilder gezeigt. Es sind noch Plätze frei fürs Whisky-Tasting, für das um Anmeldung per E-Mail an bildung@ev-dill.de gebeten wird. Für den Rest braucht es keine Anmeldung.