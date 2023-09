Kenntnisse der französischen Sprache auffrischen

Herborn. Unter der Leitung der Dozentin Christine Vernay-Komenda steht der Kurs „Französisch Ü50 – Niveau2“, der am Donnerstag, 5. Oktober, in den Räumen der AWO-Familienbildungsstätte Herborn beginnt. Teilnehmer können ihre Kenntnisse der französischen Sprache noch einmal auffrischen sowie ihren Wortschatz erweitern. Ein Schwerpunkt des Kurses, der jeweils donnerstags von 9.30 bis 11 Uhr im Familienzentrum der Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill stattfindet, liegt auf dem freien Sprechen. Anmeldungen sind online unter www.awo-lahn-dill.de, telefonisch unter 02772-959616 sowie per E-Mail an fbs@awo-lahn-dill.de möglich.