Kinder auf den Spuren von Salamander und Co. im Tierpark Herborn

An anderer Stelle informierte Dirk Behnert über das Anlegen naturnaher Gärten. Wer wollte, konnte direkt bienenfreundliche Stauden erwerben. Passend dazu zeigte der Imkerverein an der Dill einen Bienenkasten von innen. Er bot verschiedene Honigsorten zum Probieren an und hatte zahlreiche Tipps zur Bienenhaltung im Gepäck.