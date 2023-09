Kinder gehen in Herborn auf Forschungsexpedition

TikTok, Insta & Co. – Verantwortungsbewusster Umgang mit sozialen Medien am 28. September: Christina Schumann, Mitarbeiterin Stabsstelle Informationssicherheit und Datenschutz der Uni Siegen, befasst sich mit TikTok, Insta & Co. Sie geht der Frage nach, warum Datenschutz im Internet kompliziert ist. Wie können wir sicher sein, dass die Informationen über uns dort bleiben, wo wir sie gespeichert haben? Wie können wir uns vor Mobbing im Internet schützen? Welche Informationen über uns sollten wir überhaupt im Internet zur Verfügung stellen und wie gehe ich vor, wenn ich etwas gepostet habe, was ich hinterher gar nicht mehr so gut finde?