Herborn-Seelbach. Der Ladies Circle 20 Dillenburg lädt für Samstag, 11. März, zu einer vorsortierten Kinderkleiderbörse in die Mehrzweckhalle in Herborn-Seelbach ein. Von 10 bis 12 Uhr werden Kleidung, Spielzeug, Bücher, Schuhe und vieles mehr angeboten. Schwangere dürfen bereits ab 9.30 Uhr stöbern. Außerdem gibt es Kuchen zum mitnehmen. Die Einnahmen sind für wohltätige Zwecke in der Region bestimmt.