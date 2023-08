Kirmes in Herbornseelbach: Wer wann auf der Bühne steht

Am Samstag, 16. September, startet ab 20 Uhr der Fackelzug mit dem Musikverein Herbornseelbach am ehemaligen Café Göbel. Anschließend spielen im Zelt die Bands „Don’t stop“ und „Skameleon“. Die Besonderheit: Damit stehen an dem Abend zwei heimische Gruppen auf der Bühne. In beiden mischen außerdem Seelbacher Musiker mit.