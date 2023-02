„Klingende Kirche“ in Herborn

Herborn. Zu einem Gottesdienst der Reihe „Klingende Kirche“ lädt die evangelische Kirchengemeinde Herborn am Sonntag, 19. Februar, ein. Um 11 Uhr erklingt in der Stadtkirche Vokalmusik des Komponisten Heinrich Schütz. Die Herborner Kantorei singt unter der Leitung von Regina Zimmermann-Emde zwei kunstvolle Motetten aus der Sammlung „Geistliche Chormusik 1648“. Ein Ensemble der Gesangsklasse Mona Debus interpretiert, unterschiedlich besetzt, fünf geistliche Konzerte. Pfarrer Andree Best gestaltet als Liturg und Prediger den Gottesdienst zusammen mit den Musikern.