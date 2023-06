 „Klingende Kirche“ in Herborn

Herborn. Zu einem Gottesdienst der Reihe „Klingende Kirche“ lädt die Herborner Kirchengemeinde für Sonntag, 2. Juli, in die Evangelische Stadtkirche Herborn ein. Um 11 Uhr spielt das Kammermusik-Ensemble der Lahn-Dill-Akademie Blockflöten-Musik aus Barock und Renaissance. Auf dem Programm stehen unter anderem Händels bekannte Rodrigo-Suite, eine Suite von Telemann sowie Pavane und Galliard von Samuel Scheidt. Begleitet wird das Ensemble dabei von Regina Zimmermann-Emde an der Orgel. In diesem Gottesdienst, den Pfarrer Andree Best hält, wird außerdem Vikarin Anabel Platalla nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung aus dem Dienst in der Herborner Kirchengemeinde verabschiedet.