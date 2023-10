Herborn-Burg. Das Dekanatsfrauenteam im Evangelischen Dekanat an der Dill lädt für Freitag, 20. Oktober, zu einem Konzert mit Siegfried und Oliver Fietz ein. Beginn ist um 19.30 Uhr im Burger Bürgerhaus. Karten gibt es im Vorverkauf für 10 Euro bei der Schlossbuchhandlung Herborn, bei der Buchhandlung Rübezahl Dillenburg, bei der Buchhandlung Kreck in Dietzhölztal. An der Abendkasse kosten die Karten 12 Euro.