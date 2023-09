Kreativer Gottesdienst im Obstgarten

Herborn-Hörbach. Unter dem Motto „Sorgt euch nicht! Denken – Gedanken – Danken!“ lädt das Vorbereitungsteam „KREUZ & quer“ der katholischen Kirchengemeinde „Zum Guten Hirten an der Dill“ wieder einen besonderen und kreativen Gottesdienst. Dieser findet am Dienstag, 12. September, um 18.30 Uhr am Eingang des Obstgartens von Hörbach statt. Parken kann man „Auf der Kogels“ und circa 100 Meter weiter zum Tor des Apfelgartens gehen. Es soll ein bisschen anders Erntedank gefeiert werden.