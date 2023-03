Kreativmarkt in Herborn

Herborn. Das Haus der Kirche und Diakonie in Herborn lädt für Freitag, 31. März, zu einen Kreativmarkt ein. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr können handgearbeitete Artikel erworben werden. Außerdem werden Kaffee und selbst gebackenen Waffeln angeboten. Zusammengestellt wird das Angebot von den Tagesstätten in Haiger und Herborn, dem Handarbeitstreff sowie STABILin Dillenburg. Der Erlös der Veranstaltung fließt in Projekte der beteiligten Gruppen.