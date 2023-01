Herborn. Im Theologischen Seminiar im Herborner Schloss findet am Dienstag, 31 Januar, eine Krimi-Lesung statt. Um 19.30 Uhr liest Vera Bleibtreu aus ihrem Krimi „Schneezeit“. Die Herborner Kirchenmusikerin Regina Zimmermann-Emde sorgt für passende Begleitung am Klavier. Das Team des Herborner Schlosses sorgt für eine Stärkung in der Pause. Der Eintritt zur musikalischen Lesung ist frei.