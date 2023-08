Künstler-Trio stellt im Herborner Haus der Vereine aus

Die 58-jährige Benita von Wendt begann nach Studium und Diplom in Paris ihre künstlerische Laufbahn als freischaffende Künstlerin. Seit 2006 sind die Malkurse in ihrem Kursatelier in Erdbach eine feste Größe. Kunst und Handwerk gehören für den Kunstgießer Eduard Rangnau untrennbar zusammen. Beides sei stets ein Zusammenspiel aus Kreativität und sicherer Handhabung der zum Metier gehörenden Instrumente in seinem Kunstgießerei-Atelier. In seinem beruflichen Leben hat der freie Journalist Siggi Gerdau nie die Fotografie aus den Augen verloren. Auf seinen vielen Reisen, aber auch in seiner häuslichen Umgebung, hält er die Welt fotografisch so fest, wie er sie erlebt.