Tafel Dillenburg: Wo ein Blumenstrauß noch was bedeutet

Herborn/Dillenburg. Ein Blumenstrauß kann vieles sein: ein Last-Minute-Geschenk, eine verkorkste Entschuldigung oder ein obligates Zeichen der Wertschätzung. Für den Herborner Kurt Siegfried ist so ein Strauß Luxus. Er ist nichts, was er sich einfach so kaufen würde, geschweige denn ohne schlechtes Gewissen leisten könnte. Das war nicht immer so. Siegfried ist um die Welt gereist. Hatte einen Job, der ihm Spaß gemacht hat. Dann wurde er krank. Heute ist der 62-Jährige auf die Hilfe der Dillenburger Tafel angewiesen – wo er mittlerweile auch seine Blumensträuße herbekommt.