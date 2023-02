Kurs für Osteoporose-Erkrankte

Herborn-Burg. Der DRK-Kreisverband Dillkreis bietet ab Dienstag, 28. Februar, Übungsstunden für Osteoporose-Erkrankte an. Unter Anleitung der Dipl.-Sportlehrerin Iris-Annabell Tittel könnn Betroffene notwendige Übungen erlernen oder sie nach vorausgegangener krankengymnastischer Behandlung fortführen. Die Übungsstunden finden jeweils dienstags von 10 bis 11 Uhr im Bürgerhaus in Burg statt. Der Kostenbetrag für einen Block mit zehn Terminen beträgt 40 Euro. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter Telefon 02771-30339 oder per E-Mail an Birgit.goebel@drk-dillenburg.de.