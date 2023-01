Ladendiebe wollen in Herborn Lebensmittel stehlen

HERBORN. Ladendiebstahl am Dienstag in einem Lebensmittelmarkt in Herborn: Gegen 9.45 Uhr, so berichtet es Polizeisprecherin Kerstin Müller, hatten Mitarbeiter des Markts im Gewerbegebiet "Untere Au" beobachtet, wie ein Mann Lebensmittel und Kosmetikartikel in eine Tasche steckte und diese im Eingangsbereich einem zweiten Mann übergab, der damit flüchtete.