Lahn-Dill-Kreis schließt Impfambulanzen zum Jahresende

Die Impfambulanz im Wetzlarer Herkules-Center schließt zum Jahresende. In der Ambulanz in Herborn wird es nur noch einen Kinder-Impftag geben. (© Archivfoto: Tanja Freudenmannn)

Betroffen sind die Einrichtungen im Wetzlarer Herkules-Center sowie in Herborn. In Wetzlar ist am 31. Dezember Schluss. In Herborn gibt es am Samstag noch einen Kinder-Impftag.