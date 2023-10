Lesung aus dem „Todestransit“

Herborn. Das Stadtmarketing und die Stadtbücherei Herborn laden zu einer gemeinsamen Veranstaltung für Donnerstag, 19. Oktober, ein. Um 19 Uhr liest Buchautor Erwin Müller, ein mittelhessischer Kripo-Beamter im Ruhestand, aus seinem Werk „Todestransit“. Das Buch beschreibt einen realen Kriminalfall über einen 1981 im Stippbachtal bei Sinn gefundenen unbekannter Toten. Die Lesung findet in der Stadtbücherei Herborn, Mühlgasse 13 statt. Der Eintritt ist frei. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, wird um eine telefonische Anmeldung unter 02772-2945 oder per E-Mail an buecherei@herborn.de gebeten.