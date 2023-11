Lesung „Die Flucht aus Haiger“

Herborn. Anlässlich des Jahrestages der Reichspogromnacht lädt die katholische Pfarrgemeinde Herborn zu einer Autorenlesung mit Renate Steinseifer aus Haiger ein. Diese liest am Dienstag, 14. November, aus ihrem Buch „Die Flucht aus Haiger“. Beginn ist um 18.30 Uhr in der Aula der Hohen Schule. Annemarie Benner berichtet ergänzend, was sie von Augenzeugen dieser Nacht in Herborn zusammengetragen hat. Die Lesung wird musikalisch begleitet.